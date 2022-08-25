Kazada kamyon sürücüsü Yaşar Ş. yaralanarak, kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşar Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Sazkışla köyünde meydana geldi. Yaşar Ş. idaresindeki kamyon, Sazkışla köyünde yokuş aşağıya inerken bir anda freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Sazkışla Köyü Camii avlusundaki abdesthanenin duvarına çarptı.

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