Karabük’ün Safranbolu ilçesinde freni boşalan iş makinesinin operatörü kepçeyi yere sürterek durdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çelik Gülersoy Caddesinde dün meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki iş makinesinin frenleri rampa aşağıya inerken boşaldı. Operatör, tali yola girerek kepçeyi yola sürterek iş makinesini durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

O anları anlatan otopark işletmecisi Ahmet Cem Alkan, olayın vatandaşların yoğun olduğu bir anda gerçekleştiğini belirterek, “Kepçeci arkadaşın anlattığına göre frenlerin boşaldığını kepçesini sürte sürte bizim arazimizin içine girdi. Tabi korktuk. Burada araçlar duruyordu. Olay öncesinde seçim dolayısıyla 30 kişilik grup buradaydı. O grubun karşıya geçmesini Rabbim korudu diyeyim. O kepçe oraya gelseydi kaçamayacaklardı” diye konuştu.