Kocaeli’nin Körfez ilçesinde freni boşalan iş makinesi takla atarak durabildi. Kazada iş makinesinde sıkışan operatör, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Kaza, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe yolu üzerinde bulunan alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, operatör Orkun K. idaresindeki iş makinesinin freninin boşalması neticesinde yol kenarındaki toprak sete çarparak takla attı. Bu esnada tekerlekleri de çıkan iş makinesinde Orçun K. yaralanarak sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşarak yaralıyı araçtan çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.