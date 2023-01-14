Ankara’da freni arızalanan kamyonet park halindeki 6 araca çarptı. Kaza esnasında yolda hiç kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, korku dolu o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara’da freni arızalanan kamyonet park halindeki 6 araca çarptı. Kaza esnasında yolda hiç kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, korku dolu o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam 22.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Seğmenler Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında park halinde duran kamyonet fren arızası sebebiyle aniden hareket etmeye başladı. Metrelerce sürüklenen kamyonet park halindeki diğer 6 araca çarparak durabildi. Kaza esnasında yolda hiç kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olayın ardından kamyon sürücüsü ile hasar gören araçların sahipleri arası kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada toplam 6 araçta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

“Yolun karşı tarafına sürüklenmiş”

Kazanın tanıklarından Çetin Kanık, “Komşumuz aracını park halinde bırakıp gitmiş. Aracın freni arızalanmış. Yolun karşı tarafına sürüklenmiş. Çarptığı 6 araçta hasar oluşmuş. Freni bozulan araç kamyonetti. Çok büyük bir araç değildi. Kamyon sahibiyle aracı hasar görenler arasında münakaşa yaşandı. Polisler ve bekçiler kavgayı ayırdı. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok. Maddi hasar var” ifadelerini kullandı.