Sivas’ta park ederken fren yerine gaza basan sürücünün aracı boş bir dükkana girip, ardından duramayarak bahçeye düştü.

Sivas’ta park ederken fren yerine gaza basan sürücünün aracı boş bir dükkana girip, ardından duramayarak bahçeye düştü.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şeyh Şamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Z.Ç. (41) isimli sürücü, 34 ZS 3401 plakalı Volkswagen marka aracını park ederken fren yerine gaza bastı. Panik yapan sürücü önce boş bir dükkanın içinden geçti, sonra aracı ile bahçeye düştü. Sürücü Z.Ç. ve araçta bulunan E.Ç. (24) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Dükkanına araç girdiğini öğrenip olay yerine gelen İsa Güller, sürücünün park ederken fren yerine gaza basınca kazanın meydana geldiğini belirtti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.