Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 araçlı zincirleme kazada 2’si Alman 6 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, arkadan gelen araçlar kaza yapan araçlara çarpmamak için etrafa kaçtığı görüldü.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Mustafa Tuncer’in kullandığı 07 BBD 048 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halindeyken aniden yavaşlayan Mehmet Ali Kaya’nın kullandığı 31 ZL 006 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Ardından ise yine aynı istikamette giden Hüseyin Kara’nın kullandığı 07 EVT 50 plakalı hafif ticari araç da önünde kaza yapan minibüse arkadan çarptı.

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araç sürücülerinden Mustafa Tuncer ve Mehmet Ali Kaya ile araçlarda yolcu olarak bulunan Alman turistler Melannıe Ellen Schefter, Helga Hermıne Wolff Schfter, Tuncay Güngör, Erol Kara, Mustafa Kara ve Mehmet Koçtaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, arkadan gelen araçlar kaza yapan araçlara çarpmamak için etrafa kaçtığı görüldü.