Acıbadem Üniversitesi tarafından ilki düzenlenen “Frekans” temalı “TEDx Acıbadem University” etkinliği büyük ilgi gördü.

Yenilikçi fikirlerin yayılmasını amaçlayan “Frekans” temalı 2024 TEDx Acıbadem University etkinliği, 26 Ekim’de Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleşti. Üniversite öğrencileri tarafından ACUMSA’nın desteğiyle ilki hayata geçirilen etkinlikte dünya çapında alanında tanınmış konuşmacılar bir araya geldi.

“İlham verici fikirler her şeyi değiştirebilir”

Etkinlik danışmanı Doç. Dr. Cemaliye Akyerli Boylu, “TEDx etkinlikleri TED’den bağımsız ancak benzer nitelikte olup lisansla düzenlenir bir etkinlikten öte dünya çapında prestijli bir kültür topluluğudur. Birçok önemli üniversite bu topluluğun parçasıdır. Bugün Acıbadem Üniversitesi olarak biz de bu prestijli topluluğa katılıyoruz. Etkinliğimizin sahnemizden ilham verici fikirlerin yayıldığı bir kültüre dönüşeceğine inanıyoruz. Üniversitemize bu etkinliği kazandırdıkları için lisans organizatörü Begüm Yılmaz’a, desteklerini hiç esirgemeyen Zeynep Aydınlar Eröğüt’e ve emeği geçen tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Heyecan veren konuşmalar yoğun ilgi gördü

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı, konuşmasında sağlık sorunlarında samimi iletişimin aynı frekansta buluşmayı sağladığına odaklanırken, Mühendis ve Bilim Adamı Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir nanokristallerin ışıma frekanslarını kontrol edebildiklerini ve bu özellik sayesinde cihazlarda ulaştıkları çok renklilik teknolojisini anlattı. Biyoteknoloji Girişimcisi Büşra Köksal başarı için inancı diri tutmanın çok önemli olduğuna değinirken, Profesyonel Vücut Geliştirme Antrenörü Barış Okan Belovacıklı paylaştıkça ortak frekansta buluşmanın mümkün olduğuna vurgu yaptı. Profesyonel Koç, Eğitimci ve Yazar Gökhan Müftüoğlu, meslek seçimi aşamasında yeteneklerin üzerine gidilmesi gerektiğine odaklandı. Etkinliğinin son konuşmasını yapan Yemeksepeti CEO’su Mert Baki ise, ilgiyle izlenen konuşmasında başarı ve liderlik için öğrenmenin gücüne odaklandı.

Etkinlikte “Aynı frekansların birbirlerini aynı yönde güçlendirmesi mi daha iyidir yoksa farklı frekansların birbirlerini sönümleyip birlikte yeniden bir frekans üretmesi mi? Aynı müziği farklı frekanslarda dinleyince neden kendimizi farklı duyguların içinde buluruz? Neden herkes aynı şeye bakıp farklı frekansta sonuçlar üretir? Aynı frekansta buluşmak mümkün müdür? Zaman hep aynı frekansta mı akar? Hayatın frekansı tanımlanabilir mi?” gibi sorulara düşündüren, ilham veren ve harekete geçmeyi tetikleyen yanıtlar arandı.

Farklı disiplinlerden konuşmacıların dünyayı değiştirebilecek eğitici ve ilham veren düşüncelerini, ezber bozan fikirlerini paylaştıkları organizasyonun “Paylaşmaya Değer Fikirler” yaklaşımıyla hayata geçirdiği TEDx platformunda kişiler ve organizasyonlar kendi yerel etkinliklerini yapabiliyor. Her yıl 170 ülkede 3 binden fazla TEDx etkinliği düzenleniyor.