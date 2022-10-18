UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesine Fransız turist getirilmesi için çalışma başlatıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesine Fransız turist getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği tarafından Fransız turistlerin "3 gece tur" programı ile Safranbolu’ya getirilmesi için başlatılan proje çalışmasıyla 12 acente sahibi ve yetkilisi, ilçeye gelerek yürüyüş yaptı ve safran hasadı gerçekleştirdi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, proje üzerinde 1.5 yıldır çalıştıklarını belirtti. Ergüder, "1.5 yıldır üzerinde çalıştığımız Fransız ve Avrupa pazarı konusunda dün başlayan konuklarımızı ağırlıyoruz. Fransa’nın Nice, Cannes ve Paris’ten gelen 12 acenteciyi bölgemizde ağırlıyoruz. Bunda Kapadokya acentecileri ile kurduğumuz bağlantı rol oynamıştı" ifadelerini kullandı.

Safranbolu’ya gelen turistlerin günübirlik değil de daha uzun süre kalmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Urgancıoğlu, "Safranbolu’nun asla 1 günde bitmeyeceğini düşünüyoruz. Sadece tarihi ile değil doğasıyla da konuşulur olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Urgancıoğlu, "2023 yılında Fransa pazarına, 3 gece turlarına girmeye layık olduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Fransa’da turizm acenteciliği yapan Friedrich, "Ülkelerdeki karşılayıcı firmalarla çalışıyorum. Fransızların Samistal Travel ile Türkiye’ye geliş amacımız Türkiye’nin farklı bölgelerine Fransız seyahat severlere göstermek. Safranbolu’ya geliş amacımız kenti keşfetmek ve safran tarlasında safran toplamanın ne kadar önemli olduğunu Fransızlara göstermek. 3 gün boyunca Safranbolu’dayız. Gerçekten çok güzel bir kent. Safranbolu Belediyesine de teşekkür ediyoruz. Soğuk olmasına rağmen Safranbolu’ya gelmek, keşfetmek değer. Otantik turizmde farklı bir program yapmak ve yerel insanlarla kaynaşmak farklı bir turizm çeşidi" dedi.