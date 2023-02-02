Adıyaman’ın Yenigüven köyünde misafir edilen Fransız Aile, çiğköfte yoğurdu, inekleri yemleyip onları sağdı. Köydekiler gibi giyinip, onlar gibi başını bağladı.

Adıyaman’ın Yenigüven köyünde misafir edilen Fransız Aile, çiğköfte yoğurdu, inekleri yemleyip onları sağdı. Köydekiler gibi giyinip, onlar gibi başını bağladı.

Nemrut Dağı’nı görmek için gelen Fransız çift ve bebekleri, hava şartları nedeniyle Nemrut Dağı’nı göremedi ancak, Adıyaman’da unutulmaz 4 gün yaşadı.

Karavan ile ülkelerinden yola çıkan Annaelle Le Gall, Bastien Tardivel ve bebekleri Tıana Tardivel Le Gall Nemrut Dağı’nı görmek için Adıyaman’a geldi. Kar yağışı ve hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle Nemrut Dağı yolundan geri dönen Fransız çift, Yenigüven köyünde durarak köyün çeşmesinden su doldurmak istedi.

Köy Muhtarı Yusuf Doğan ve Cami İmamı Bedir Tekin, çeşmeden su dolduran Fransız turistleri ısınmaları için çaya davet etti. Çay davetini geri çevirmeyen Annaelle Le Gall, Bastien Tardivel çifti, muhtarın evinde misafir edildi.

Birbirlerinin dillerinden anlamayan aileler telefondaki çeviri programı üzerinden birbirine anlamaya çalıştı. Muhtar ve ailesiyle kısa sürede kaynaşan Fransız Turistler geceyi Yenigüven köyünde geçirdi. Gösterilen misafirperverlik ve yakın ilgi nedeniyle, 4 gün boyunca muhtarın evinde misafir oldular. Adıyamanlı kadınların giydiği şalvarı giyen Annaelle Le Gall, onlar gibi başını bağladı. Ev işlerine yardım eden Annaelle Le Gall, muhtarın eşi Hanım Doğan ile birlikte inekleri yemleyip, onları sağdı.

Bastien Tardivel ise Adıyaman’ın meşhur çiğköftesi yoğurmayı öğrenerek, çiğköftenin tadına baktı.

Köy Muhtarı Yusuf Doğan, çeşmeden su doldururken tanıştıkları Fransız turistleri evlerinde misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Fransız turistleri evimize davet ettik ve akşam kalmaları istedik. Onlarda bu teklifimizi kabul etti. Bir oldu, iki oldu derken dört gündür misafir ediyoruz. Kendilerine verilen kıymet ve misafirperverliğimiz çok hoşlarına gitti. Hanımla tarlaya gittiler, ineği sağdılar. Türklerin misafirperverliğinden bahsettik. Onlarda Türklerin böyle olduğunu bilmediklerini söylediler” dedi.

Köy İmamı Bedir Tekin ise konuşmasında, “Kendilerini ağırlamamızdan çok memnun oldular. Hala da kalmak istediklerini söylüyorlar. Bizim yakın ilgi ve alakamızdan, hürmetimizden dolayı gitmek istemediler. Biraz daha kalırsak ‘Müslüman oluruz’ diyorlar” dedi.

Misafirlerle çok iyi anlaştıklarını dile getiren Hanım Doğan ise, “Birkaç günde beri buradalar, çok iyi anlaşıyoruz. Birlikte ev işleri yaptık. Onlarda bizim gibi mutlular. Misafirperverliğimizden çok memnun oldular, bizde onlarınkalmasından memnun olduk” diye konuştu.

Fransız Bastien Tardivel, “Bizleri evlerinde misafir ettiler. Misafirperverlikleri sevgiyle dolup taşıyor. Ellerinden gelen her şeyi bize sundular. Bizde onlara bazı Fransız spesiyalleri yaptık. Buradan büyük bir memnuniyet ile ayrılacağım. Onlar her zaman bizim kalbimizde kalacaklar” ifadelerini kullandı.