Dünyaca ünlü Fransız moda evi Dior, 2023 Sonbahar erkek koleksiyonunu Mısır’daki Giza Piramitlerinde düzenlenen defileyle tanıttı.

Dünyaca ünlü Fransız moda evi Dior, 2023 Sonbahar erkek koleksiyonunu Mısır’daki Giza Piramitlerinde düzenlenen defileyle tanıttı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de yer alan ve Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Giza Piramitleri, Fransız moda evi Dior’un 2023 Sonbahar erkek koleksiyonunun tanıtımına ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz cumartesi günü gün batımından sonra görkemli piramitlerin önünde düzenlenen defileye İngiliz top model Naomi Campbell, 7 kez Formula 1 şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton, Alacakaranlık serisiyle tanınan ünlü oyunca Robert Pattinson ve K-pop yıldızı Cha Eun Woo dahil 800 konuk katıldı. Toplam 75 modelin yürüdüğü moda şovunda dev piramitler beyaz bir ışıkla aydınlatıldı. İngiliz tasarımcı Kim Jones’un hazırladığı “Celestial” adlı koleksiyonun görücüye çıktığı defilede gri, taş ve sarı tonları ile şifon kumaşlar dikkat çekti. Jones, koleksiyonunun ve şovunun antik dünyaya duyulan hayranlıktan ve geçmişin geleceği nasıl şekillendirdiği veya geçmişten gelen bir gelecek fikrinden ilham aldığını ifade etti.

Fransız moda devinin 25 dakika süren unutulmaz gösterisi, bir Avrupa moda evi tarafından Mısır piramitlerinde düzenlenen ilk defile oldu.