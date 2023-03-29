BİTLİS (İHA) – Fransa’dan gelen 12 dağcı, Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteğinde kaymanın keyfini çıkardı.

Adilcevaz ilçesine gelen 12 Fransız kayakçı, Süphan Dağcılık Derneği Başkanı Adem Gül rehberliğinde 4 bin 58 metre rakımlı Türkiye’nin üçüncü dağı olan Süphan Dağı’na zirve tırmanışı yaptı. Başarılı geçen tırmanışın ardından inişe geçen Fransız ekip, kaymanın keyfini çıkardı.

Süphan Dağcılık Kulübü Başkanı Adem Gül, bu seferki tırmanışlarının farklı olduğunu belirterek, "Bu tırmanışta çıkış ve inişimizi kayakla gerçekleştirdik. Zevkli ve hevesli bir gün oldu" dedi.