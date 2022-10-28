Fransa’nın Garges Les Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez, Şalpazarı Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Refik Kurukız ile bir araya geldi.

Fransa’nın Garges Les Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez, Şalpazarı Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Refik Kurukız ile bir araya geldi.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Garges Les Gonesse şehrinin Belediye Başkanı Benoit Jimenez ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Fransa’da ve şehirlerinde çok sayıda Trabzon ile Karadeniz hemşehri derneği bulunduğunu, kendisinin de Trabzonsporlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Jimenez, "Şehrimizde 2 binin üzerinde Türk vatandaşımız yaşamaktadır. Türk Belediye Başkan Yardımcımız ve Türk encümenlerimiz var. Güzel bir ilişkimiz ve diyaloğumuz var. Bugün de güzel ilcenizdeyiz. Bizi ağırlamanızdan ve gösterdiğiniz misafirperverlikten çok memnun kaldık. 2023 yılında Garges Les Gonesse şehrimizde 24 Şubat Trabzon’un Kurtuluşu etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz. Bu etkinliğe Karadeniz Bölgesi’nden olan ve ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızı da davet edeceğiz"Şalpazarı Belediye Başkanı olarak sizleri de aramızdan görmekten onur duyarız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Refik Kurukız ise, "Trabzonlu hemşehrilerimize dünyanın her bölgesinde rastlayabilirsiniz ve her şeyi başarmak için tüm güçleriyle çalışırlar. Sizin ekibinizde de Trabzonlu hemşehrimizin olması da bunun bir göstergesidir. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Refik Kurukız ziyaretin sonunda Garges Les Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez ve beraberindeki heyete çeşitli hediyeler ve fotoğraflar hediye etti.