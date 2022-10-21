Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux’yü de taşıyan uçak, Paris-Orly Havalimanı’na inişinde fırtınaya yakalanarak pistin dışına iniş yaptı.

Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux’yü de taşıyan uçak, Paris-Orly Havalimanı’na inişinde fırtınaya yakalanarak pistin dışına iniş yaptı.

Fransa’da Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux ile birlikte 39 yolcuyu taşıyan uçak, Rodez’den Paris’e dönüşünde büyük tehlike atlattı. Fly Amelia şirketine ait ERJ 145 tipi uçak, Paris-Orly Havalimanı’na inişe geçtiği sırada fırtınaya yakalandı. Pilot, pistin dışındaki yeşil alana güçlükle iniş yaptı. Uçaktakiler tahliye edilirken, kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Bakan Cayeux, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, pistten çıkan uçağın korkuya neden olduğunu belirterek, Orly Havaalanı’ndaki kurtarma ekiplerine teşekkür etti.