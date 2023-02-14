Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye giden Fransız arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını tamamlamasının ardından döndüğü ülkelerinde Türk vatandaşları tarafından güllerle karşılandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye giden Fransız arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını tamamlamasının ardından döndüğü ülkelerinde Türk vatandaşları tarafından güllerle karşılandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım için gelen Fransız arama-kurtarma ekipleri Fransa’ya döndü. Hatay’daki çalışmalarını tamamlayan ekip, başkent Paris’teki Charles De Gaulle Havalimanında Türk vatandaşları tarafından güllerle karşılandı.

Sürpriz karşılama karşısında Fransız kurtarıcılardan bazıları gözyaşlarını tutamazken, sevgi gösterileriyle karşılaşmayı hiç beklemediklerini ifade ettiler.

Arama-kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişiyi kurtardıklarını aktaran Fransız ekip, AFAD gibi kuruluşların da canla başla çalıştıklarına şahit olduklarını dile getirdi. Çalışmaları konusunda üzüntüden fazla bir şey anlatamayacak durumda olduklarını ifade eden ekip, bazı arkadaşlarının Hatay ve çevresinde diğer ekiplerle birlikte arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladılar.