Klasik Fransız chanson tarzının en önemli temsilcilerinden Mireille Mathieu, Türk hayranlarıyla buluşacak. Mathieu, 20 Şubat’ta İstanbul, 22 Şubat’ta ise Ankara’da sahne alacak.

Müzik tarihine damga vuran, klasik Fransız chanson tarzının en önemli temsilcilerinden Mireille Mathieu, Türk hayranlarıyla buluşacak. "La Paloma Adieu", "Mon Crédo" ve "Une Histoire d’Amour" gibi unutulmaz eserleriyle tanınan Mathieu, 20 Şubat’ta İstanbul Volkswagen Arena’da, 22 Şubat’ta Ankara Congresium’da 60. Anniversary turnesi kapsamında sahne alacak. Bu konserlerin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.