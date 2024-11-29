Fransa’nın başkenti Paris’teki 861 yıllık ünlü Notre-Dame Katedrali’nde 5 yıl önce çıkan yangının ardından başlayan yenileme çalışmaları tamamlanırken, Katedralin kapıları 7 Aralık’ta ziyaretçilerine yeniden açılacak.

Fransız Gotik mimarisinin en güzel örneklerinden kabul edilen 861 yıllık ünlü Notre-Dame Katedrali ziyaretçileriyle buluşmak için gün sayıyor. Fransa’nın başkenti Paris’teki Katedral’de 15 Nisan 2019’da meydana gelen yangının ardından başlayan yenileme çalışmaları tamamlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da eşi Brigitte Macron ile dikkat çeken heykelleri ve tabloları, renkli vitrayları ve etkileyici mimarisiyle tamamen restore edilen Katedrali ziyaret etti. Restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür eden Macron, “Kömürü sanata dönüştürmek için sihrinizi burada yaptınız” dedi. Notre-Dame Katedrali’nde kalabalığın ortasında konuşma yapan Macron, 5 yıl önceki yangının Fransa halkını ve tüm dünyadaki Katolikleri etkileyen bir olay olduğunu belirtti. Restorasyonun iyi niyet, sıkı çalışma ve kararlılıkla gerçekleştirildiğini kaydeden Macron, Paris itfaiye görevlilerine alevlerin içine koşarak gösterdikleri cesaret için teşekkür etti.

“Notre-Dame’ı tüm yüzyılın en iyi inşaat alanı haline getirdiniz”

Dünya çapında gösterilen dayanışma ve yapılan bağışlar için minnettar olduğunu ifade eden Macron, “Notre-Dame’ın yeniden inşa edilmesini mümkün kılan sizin cömertliğinizdir” diye konuştu.

Katedral’in “Fransa’nın ruhu” olduğunu ve “herkese ait olduğunu” vurgulayan Macron, Fransa’nın mirasının ve tarihinin bir parçası olduğunu belirterek, “Bağışların tek bir kuruşunun bile boşa gitmesini istemedik. 2 bin kişi günlerini ve gecelerini burada geçirdi. 800 yıllık tarihin içine sizin de bir parçanızı koydular. Bu tarih zinciri boyunca siz bu umudu uyandırdınız. Bu gerçekten de ulusun yaşamı için bir metafor. Bu alanı yeniden vaftiz ettiniz, hayatınızın 5 yılını verdiniz. Notre-Dame’ı tüm yüzyılın en iyi inşaat alanı haline getirdiniz. Ben çok minnettarım, Fransa da çok minnettar. Notre-Dame’ı beş yıl içinde geri getirdiniz, bu yüzden teşekkür ederim” dedi.

Katedral, ziyaretçileri için kapılarını 7 Aralık’ta yeniden açacak.

Uluslararası kaynaklar sayesinde 833 milyon euro toplanmıştı

Paris’in sembollerinden 1163-1345 yılları arasında inşa edilen Notre-Dame Katedrali’nde 15 Nisan 2019’da başlayan ve ertesi gün söndürülen yangında Katedral’in çatısının tamamı çökmüş ve çan kulesi yıkılmıştı. Yangında yaralanana olmamış, Katedral’de bulunan Katolik kutsal emanetleri ve paha biçilmez sanat eserleri kurtarılarak güvenli bir yere götürülmüştü. Katedral’in restorasyonu için ulusal ve uluslararası kaynaklar sayesinde 833 milyon euro toplanmıştı.