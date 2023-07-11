Badmintonda Erzincanlı milli sporcular Fransa’dan şampiyon olarak döndüler.

Avrupa şampiyonu milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin Fransa’da birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye ve Erzincan’ın gururu oldular. 6- 9 Temmuz tarihlerinde 16 ülkeden 32 çift sporcunun katıldığı Fransa Victor Future Series turnuvasında çift kızlar branşında bütün rakiplerini yenerek finale kalmayı başaran Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin finalde de ev sahibi Fransız rakiplerini 2-0’lık net skorla yenerek olimpiyata katılmak için önemli bir puan daha aldılar.

Turnuvayla ilgili bilgi veren Erzincanlı milli takım antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin, "Sporcularımızı uzun dönem bir plan dahilinde olimpiyatlara katılması için hazırlıyoruz. Bu doğrultuda gittikleri 5 turnuvanın 4’ünde final oynayıp madalyalarla döndüler. Çok daha iyi çalışarak olimpiyat vizesi almak ve olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dediler.