Depremzedeler için Fransa’dan Türkiye’ye gelen Samsunlu bir gurbetçi, nakdi yardımlarla alınan ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdi.

Depremzedeler için Fransa’dan Türkiye’ye gelen Samsunlu bir gurbetçi, nakdi yardımlarla alınan ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası bölgede zor günler geçiren depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Fransa’dan Türkiye’ye gelen Samsunlu Şükrü Koç, hazırladığı yardım malzemelerini bölgeye göndermek üzere Terme Belediyesi’ne teslim etti.

Bordeaux ve Çevresi Türk Fransız Atatürk Kültür Derneği adına toplanan yaklaşık 3 bin avroluk nakdi yardımla alınan bölgede ihtiyaç duyulan uyku tulumları, çadırlar, termal içlikler, termal çizmeler, mont ve yağmurluklar paketlenerek deprem bölgesine gönderildi.

“İçimiz yandı”

Deprem dolayısıyla yurt dışında yaşayan Türklerin büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Şükrü Koç, “Aslen Samsun Termeliyim ama yıllar önce büyüklerimizle beraber Fransa’ya taşındık. Babamız merhum Fatin Koç, Fransa’da yaptığı manevi çalışmalar neticesinde Türk-Fransız gönül elçisi olmuştur. Bizlerde bu kültürle büyümüş bir ailenin ferdi olarak ülkemizde meydana gelen deprem sonucu mağdur olan vatandaşlarımıza destek amacıyla yardım kampanyası gerçekleştirdik. Afette içimiz yandı, yüreğimiz kavruldu. Türk milletinin dayanışmasıyla bu kötü günleri geride bırakmayı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıç: "Türkiye’nin kenetlendi"

Deprem sonrası Türkiye’nin kenetlenerek yardımda bulunduğunu ve gurbetçilerin de yardımlara büyük desteği olduğunu söyleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizde deprem bölgelerine destek noktasında seferber oldular. Bugün de değerli gönül elçisi merhum Fatin Koç’un ailesi ve Bordeaux ve Çevresi Türk Fransız Atatürk Kültür Derneği depremzedelerimiz için ihtiyaç malzemelerini bizlere teslim ettiler. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.