Eşini kaybettikten sonra Fransa’da yaşayan Elazığlı komşularıyla Elazığ’a gelen Emile Zehnder, Türkiye’de gördüğü birlik ve beraberlikten dolayı kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Eşini kaybettikten sonra Fransa’da yaşayan Elazığlı komşularıyla Elazığ’a gelen Emile Zehnder, Türkiye’de gördüğü birlik ve beraberlikten dolayı kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Fransa’nın Strazburg kentine yaşayan Emile Zehnder, 9 ay önce eşini kaybetmesinin ardından aynı kentte yaşayan Elazığlı Enver ve Halide Kodat çiftine Türkiye’yi görmek istediğini ve kendisini de götürmelerini istedi. Bu teklifi geri çevirmeyen Enver ve Halide çifti, 85 yaşındaki Fransa vatandaşı Emile Zehnder’i de yanlarına alarak Türkiye’ye tatile getirdi. İlk başta İstanbul’da tarihi mekanları gezdiren çift, daha sonra memleketleri Elazığ’a geldi. Elazığ’da gittiği her yerde sıcak karşılanan Fransa vatandaşı Zehnder, bir sabah uyandığında Fransa’dan birlikte geldiği Enver Kodat’a Müslüman olmak istediğini söyledi. İlk başta şaşıran Enver Kodat mutluluğu dile getirerek İl Müftülüğüne başvurdu. Müftülük binasında düzenlenen ihtida merasiminin ardından İl Müftü Vekili Özer Cömert, Emile’ye İslam’ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi. Ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Emile, ‘Emin’ ismini aldı. Müslüman olduğu için mutlu olduğunu belirten Emin Zehnder, İslam dinine yeni geçtiğini daha öğrenecek çok şeyi olduğunu belirtti.

İlkbaharda Türkiye’ye geldiğini kaydeden Emin Zehnder, "Eşim öldükten sonra Müslümanlarda ’birimizin hepimiz’ için olduğuna her gittiğim yerde açık yüreklilikle karşılaştım. Ondan dolayı da Müslüman olmayı tercih ettim. Önceden fazla fikir sahibi değildim. Eşim vefat ettikten sonra komşularımla daha fazla vakit geçirmeye başladım. Onlar da bana çok destek verdi. Bundan sonra Müslümanlığı daha çok öğrenmek istedim. Fransa’da Türklerin birbirine desteğinin olması da beni çok etkiledi. Müslümanlık daha merhametli bir din. İslam dinine yeni geçtim. Yavaş yavaş öğreniyorum daha öğreneceğim çok şey var. Zamanla daha çok bilgileneceğim. Türkiye hakkında sürekli güzel şeyler söyleyebilirim” dedi.