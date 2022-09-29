Kütahya Ali Güral Lisesinden 6 öğrenci, proje sorumlusu Öğretmeni ve Okul Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret ederek Fransa’nın Belfort kentinde bulunan Lycee Condorcet okulunda yürüttükleri proje faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.

Kütahya Ali Güral Lisesinden 6 öğrenci, proje sorumlusu Öğretmeni ve Okul Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret ederek Fransa’nın Belfort kentinde bulunan Lycee Condorcet okulunda yürüttükleri proje faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.

Ali Güral Lisesi Proje Sorumlusu Derya Depe, Okul Müdürü Uğur Mehmet Yücel, öğrenciler Aslı Balat, Hava Bengisu Göktaş, Beyza Ertan, Şeyma Şahin, Sevim Buse Karaoğlu ve Asiye Nida Akar, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu" Projesi çerçevesinde 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Fransa’nın Belfort kentinde bulunan Lycee Condorcet Okulunda yürüttükleri proje faaliyetleri hakkında bilgi verip, deneyimlerini paylaştılar.

Ziyarette Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilerle yurt dışındaki eğitim konusunda sohbet etti. Öğrencilerin edindiği tecrübelerin çok değerli olduğunu ifade eden Müdür Başyiğit, yurt dışında bulunmanın öğrencilerin ufkunu genişlettiğini, imkanı olan öğrencilerin bu tecrübeleri edinmeleri gerektiğini belirtti. Öğrencilere eğitim hayatlarında ve gelecekteki iş hayatlarında başarılar dileyerek kitap hediye eden Başyiğit, yapılan projelerle öğrencilere bu fırsatın oluşturulduğuna dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.