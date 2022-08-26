Fransa’dan İran’a bisiklet turuna çıkarak durakladığı ülke ve kentlerde yerel ve yerelleşmiş tohumların varlığı ve yetiştirilmesi ile ekolojik tarım gibi konuları gündemine alan Eléonore Mahée, Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını da yerinde inceledi. Mahée, Nilüfer Belediyesi’nin Gıda Yılı ve İklim Yılı projelerini ve bu çerçevede yapılan çalışmaları hayranlıkla izledi.

Fransa’dan İran’a bisiklet turuna çıkarak durakladığı ülke ve kentlerde yerel ve yerelleşmiş tohumların varlığı ve yetiştirilmesi ile ekolojik tarım gibi konuları gündemine alan Eléonore Mahée, Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını da yerinde inceledi. Mahée, Nilüfer Belediyesi’nin Gıda Yılı ve İklim Yılı projelerini ve bu çerçevede yapılan çalışmaları hayranlıkla izledi.

Çeşitli ülkelerin yerel tohumlarını incelemek, yerel tohumların nasıl korunduğu hakkında bilgi sahibi olmak, kent ve kırsalda yaşayan insanların yerel tohum ve ekolojik tarım uygulamalarını görmek ve bu konu hakkındaki görüşlerini almak, bu alanda farkındalık oluşturmak için Fransa’dan İran’a bisiklet turuna çıkan ziraat mühendisi Eléonore Mahée, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan’ın ardından rotasını Türkiye’ye çevirdi. İstanbul ve Sakarya’da çeşitli temaslarda bulunan Eléonore Mahée, daha sonra Nilüfer Belediyesi’nin konuğu oldu. Nilüfer Belediyesi’nin Gıda Yılı ve İklim Yılı’nda gerçekleştirdiği projeleri yerinde inceleyen Eléonore Mahée, gördüğü çalışmalar karşısındaki hayranlığını dile getirdi. Nilüfer Belediyesi’nin Ürünlü Mahallesi’ndeki Kent Bostanları, tohum kütüphanesi ve kompost evi, İhsaniye Mini Bostanı’na giden Eléonore Mahée, burada gerçekleştirilen ürün çeşit denemeleri ve kompost üretim süreçlerini de ilgiyle inceledi. Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Danışmanı Arca Atay ve Nilüfer Kent Bostanları Sorumlusu Selin Bıçakçıoğlu’ndan bostanda yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Eléonore Mahée, bostanda domates hasadı da yaptı.

Eléonore Mahée, Nilüfer Belediyesi’nin S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğiyle Konaklı Mahallesi’nde üretim yapılan sebze ve meyve bahçelerine giderek, burada yapılan çalışmaları da ilgiyle izledi.

Karaman Dernekler Yerleşkesi ve Ekolojik Yaşam Derneği (EKODER) ile temaslarda bulunan Eléonore Mahée, Nilüfer Kent Konseyi’ne giderek burada da hem bisiklet çalışma grubu hem de Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Nilüferli gençlerle de tanışma fırsatı bulan Mahée, onlara tecrübelerini aktardı. Eléonore Mahée, Nilüfer Belediyesi Ertan Ayçetin Bisiklet Evi’ni de gezerek, beğenisini dile getirdi.

5 gün boyunca Nilüfer’de tarımsal üretim faaliyetlerini incelemek için konaklayan Eléonore Mahée, Türkiye’deki çalışmalarını tamamladıktan sonra bisikletiyle Gürcistan ve Ermenistan’ın ardından projesinin bitiş noktası olan İran’a varış yapacak.