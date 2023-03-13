Atış Şirketler Grubu, Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en büyük ve prestijli Uluslararası Gayrimenkul Fuarı olan MIPIM’de, projeleriyle Bursa’yı temsil edecek.

Birçok farklı sektörde başarılı projeleri hayata geçiren Atış Şirketler Grubu, 14-17 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde gerçekleştirilecekUluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2023’de yerini almaya hazırlanıyor.

Bursa’dan katılan tek firma

Dünyanın birçok farklı ülkesindeki şirketlerin, kurumların ve uluslararası gayrimenkul organizasyonlarının, projelerini sergileyeceği fuarda yerini alanAtış Grup, gayrimenkul alanında Babylon ve Downtown, sağlık alanında Meditown, finans alanında ise yeni nesil gayrimenkul yatırım fonlarının yanı sıraotel yatırımları, teknoloji ve enerji alanındaki çalışmalarını MIPIM’de uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Gayrimenkul özelinde birçok farklı sektördeki yatırımlarını MIPIM’deki stadında dünya vitrinine çıkaracak olan Atış Grup, uluslararası fuara Bursa’dan katılan tek firma olacak.

Bu yıl 14-17 Mart tarihleri arasında 32.’si gerçekleştirilecek dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı olan MIPIM, sağlık, turizm, ofis, konut, karma projeler, ulaşım ve bunun gibibirçok alanda projeler yürüten uluslararası gayrimenkul yatırımcıları ve geliştiricileri ile finans kuruluşları, yatırım fon temsilcileri,teknoloji firmalarını, mimarlar, yerel yönetimler,ülkelerin kamu kurumları ve STK temsilcilerini buluşturuyor.

90 ‘dan fazla ülkeden katılımcı var

Binlerce yatırım şirketini bir araya getirecek olan MIPIM’de gayrimenkul ve mimarlık şirketleri kadar uluslararası iş birlikleri ve yatırımlarda ön plana çıkmaya kararlı şehirlerle de temsil ediliyor. Fuarda Bursa’yı temsil eden tek firma olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, “90’dan fazla ülke ve 23bin civarında profesyonelin katılması beklenen fuarda biz de standımızla bulunacağız. Bu yılki ana teması “Daha iyi mekanlar, Daha büyük etki, Daha güçlü iş birlikleri’” olan fuarda şehrimizi temsil edeceğiz. Downtown ve Babylon projelerimiz,Meditown sağlık tesisimiz, otel yatırımlarımız, yeni nesil gayrimenkul yatırım fonlarımız, teknoloji ve enerji alanında yaptığımız yatırımlarımızı tanıtacak, dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara projelerimizi ve yatırım imkanlarını anlatma fırsatı bulacağız” ifadelerini kullandı.

Her yıl bir milyonu aşkın kartvizit alışverişinin yapıldığı dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM’de, sosyal, yönetişim, inovasyon ve teknoloji çözümleri de ele alınıyor. Fuar alanında uzman 480 isim konuşmacı olarak yer alıyor olmasının yanı sıra 2 bin 400 firmanın standı bulunuyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları en yeni projeleri, enerjisi ve potansiyeli ile MIPIM fuarında 3 gün boyunca projeleri tanıtma fırsatı yakalayacaklar.