Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen silahlı saldırının ardından göstericiler ve polis arasında çatışma çıktı.

Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen silahlı saldırının ardından göstericiler ve polis arasında çatışma çıktı.

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı meydana gelmiş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından olay yerine gelen Ahmet Kaya Kültür Merkezi topluluğu ve polis arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki çatışma giderek şiddetlenirken, eylemciler ellerine geçenleri polise fırlatarak, çöp bidonlarını ateşe verdi. Polis olayın büyümesi üzerine göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Saldırganın, geçtiğimiz yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı ve cezasını tamamlayan saldırganın 15 gün evvel tahliye olduğu öğrenildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı meydana gelmiş, Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Olay yerinde gözaltına alındığı ifade edilen saldırganın terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.