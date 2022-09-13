Fransa’nın Gironde bölgesindeki dün çıkan orman yangını 4 eve sıçrarken, bin 300 hektarlık alan kül oldu, 540 kişi evlerinden tahliye edildi.

Fransa’nın Gironde bölgesindeki dün çıkan orman yangını 4 eve sıçrarken, bin 300 hektarlık alan kül oldu, 540 kişi evlerinden tahliye edildi.

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesine bağlı Medoc’ta pazartesi günü başlayan orman yangını giderek yayılıyor. Şu ana kadar bin 300 hektarlık alan küle döndü. Gironde Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 ev ve birkaç bina yandı" ifadeleri kullanıldı. Bölgedeki 540 kişi evlerinden tahliye edildi. Yangına yaklaşık 350 itfaiyeci ve 6 uçakla müdahale ediliyor.

Bu yıl Fransa’da 60 bin hektardan fazla alan yandı.