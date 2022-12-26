Fransa’nın başkenti Paris’te 15 Aralık’ta kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Akın Genç’in cenazesi, dualarla Türkiye’ye uğurlandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te 15 Aralık’ta kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Akın Genç’in cenazesi, dualarla Türkiye’ye uğurlandı.

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyösü Aulnay Sous Bois’de 15 Aralık’ta 19 yaşındaki Türk vatandaşı Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından sokakta başından vurularak öldürülmüştü. Genç’in cenaze namazı kalabalık bir cemaat tarafından başkentteki Garges Sarcelles Selimiye Camii’nde kılındı. Genç’in tabutuna Türk bayrağı ve Trabzonspor bayrağı örtüldü. Cenaze namazının ardından Genç’in cenazesi, Türkiye’de toprağa verilmek üzere Roissy Havalimanı’na uğurlandı. Yarın İstanbul’a, çarşamba günü ise uçakla Trabzon’a gönderilecek olan Genç’in cenazesi, Çaykara ilçesine bağlı Köknar köyünde toprağa verilecek.

Genç’in ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlatırken, polisin olayı çok yönlü araştırdığı aktarıldı.