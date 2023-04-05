Fransa’da kitlesel protesto ve greve yol açan emeklilik reformuna ilişkin hükümet ile sendikaların temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeden sonuç çıkmadı.

Fransa’da emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkarılmasını içeren tartışmalı emeklilik reformunun geri çekilmesini isteyen sendika temsilcileri, başkent Paris’te Başbakan Elisabeth Borne ile bir araya geldi. Ülkede yarın gerçekleştirilecek 11. tur grev ve protestolardan bir gün önce yapılan ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede uzlaşıya varılamadı. Toplantının ardından Paris’in simge yapılarından Zafer Takı’na "64 yaşa hayır" yazılı dev pankart asıldı. Genel Emek Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu gereksiz toplantıyı bitirmeye karar verdik. Başbakan bizi sokaklara geri göndermeyi seçti. Karşımızda radikalleşmiş, inatçı bir hükümet bulduk. Bu, sokaklara dökülen milyonlarca Fransızın suratına bir tokat oldu” dedi. Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) Lideri Laurent Berger ise, "Ocak ayından bu yana kamuoyu bu reforma giderek daha fazla karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı. Berger, yarın günü ülke genelinde düzenlenecek gösterilere "maksimum sayıda işçinin katılması" çağrısında bulundu. CFTC Sendikası Lideri Cyril Chabanier ise, "Hiçbir şey olmamış gibi müzakere masasına geri dönmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Chabanier, sendikaların Başbakan Borne’ye anlaşmazlığın çözmenin tek yolunun hükümetin reformu geri çekmesi olduğunu söylediğini aktardı.

Başbakan Borne: "Gerim adım atmayacağız"

Fransa Başbakanı Borne ise daha fazla görüşmeye açık olduğunu, ancak emeklilik yaşı konusunda geri adım atmayacağını söyledi. Borne, "Onlara bir reform ihtiyacına ikna olduğumu bir kez daha söyledim. Bence ülkemizin içinden geçtiği şu dönemde birbirimizle konuşabilmek önemliydi, biz bunu yapabildik" dedi.

Fransa’daki "emeklilik" düğümü

Fransız hükümeti reformun, ülke nüfusunun giderek yaşlanması nedeniyle önümüzdeki yıllarda emeklilik sisteminin mali açıdan sürdürülebilir olması için gerekli olduğunu savunuyor. Sendikalar ise şirketlerin ve zengin kesimin emeklilik sistemini finanse etmek için daha fazla ödeme yapmasını sağlamak gibi alternatif seçeneklerin mümkün olduğunu belirtiyor.

Ülke genelinde şiddetli protestolara yol açan ve Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan geçirilen reforma göre Fransa’da 1 Eylül’den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027’de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. 2027’den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.