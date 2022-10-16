Fransa’da binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Fransa’da binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Fransa’da başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte halk, hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü. Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean-Luc Melenchon’un çağrısıyla düzenlenen protestoya, Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Annie Ernaux da destek verdi. Göstericiler, hayat pahalılığı nedeniyle maaşların artmasını, iklim değişikliğiyle daha etkili bir mücadele ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dile getirdiği tartışmalı emeklilik reformundan vazgeçilmesini talep etti.

Fransa Kamu Hesaplarından Sorumlu Devlet Bakanı Gabriel Attal yaptığı açıklamada, sol koalisyonun mevcut grevlerden yararlanmaya çalıştığını belirterek, "Bugünkü yürüyüş, ülkeyi bloke etmek isteyen destekçilerin yürüyüşü" dedi.