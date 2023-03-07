Fransa’da hükümetin emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi. Ülke genelinde toplu taşımada ve rafinerilerde aksamalar yaşandı.

Fransa’da hükümetin emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi. Ülke genelinde toplu taşımada ve rafinerilerde aksamalar yaşandı.

Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi. Başta başkent Paris olmak üzere Nice, Marsilya, Nantes ve Lyon gibi birçok şehirde halk sokaklara döküldü. Greve, şoförler, temizlik işçileri, rafineri çalışanları, demiryolu çalışanları ve öğretmenler gibi çok sayıda meslek kolu destek verdi. Fransa Eğitim Bakanlığına göre, öğretmenlerin yaklaşık üçte biri ülke çapında greve gitti.

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) göre, TotalEnergies, Esso-ExxonMobil ve Petroineos gruplarına ait rafinerilerdeki grevler nedeniyle tüm petrol sevkiyatları durduruldu. CGT lideri Philippe Martinez yaptığı açıklamada, "Hedef, hükümetin reform taslağını geri çekmesidir. Nokta" dedi.

Kamyon şoförleri ise, Fransa’nın bazı bölgelerindeki yavaş gitme eylemlerinde ara sıra ana yolları ve kavşakları trafiğe kapattı.

Toplu ulaşım felç oldu

Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda uçuşların beşte biri, Orly Havalimanı’nda uçuşların yaklaşık üçte biri iptal edildi. Paris’te toplu taşıma ve diğer hizmetler kesintiye uğrarken, çoğu hızlı tren ve bölgesel tren seferleri iptal edildi. Sendika liderleri sonraki adımlara karar vermek için bu akşam toplanacak.

Emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek

Tartışmalı yasaya göre Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027’de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa’da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa’daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya’da 65 ve İngiltere’de 66 olurken, İtalya ve Almanya emeklilik yaşını 67’ye yükseltmeyi planlıyor.