Fransa’nın Marsilya şehrinde meydana gelen patlamanın ardından çöken 4 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Fransa’nın liman kenti Marsilya’da geçtiğimiz pazar günü meydana gelen patlamanın ardından çöken binada bilanço ağırlaşıyor. Savcı Dominique Laurens, arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve can kaybının 6’ya yükseldiğini kaydetti. Laurens, hayatını kaybedenler arasında 74 yaşındaki bir çiftin, 88 ve 65 yaşlarındaki 2 kadının bulunduğunu söyledi. Enkaz altında olduğu düşünülen 2 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Laurens, binada bulunan ilk cansız bedenin ardından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Art arda çökmüştü

Marsilya’da çöken 4 katlı binanın ardından yanındaki bir bina tamamen, bir diğer bina ise kısmen çökmüştü. Kazanın nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, patlamanın gaz sızıntısından meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.