Fransa’nın Gironde bölgesinde, Pazartesi günü çıkan orman yangınında şu ana kadar 3 bin 600 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, bin 200’den fazla kişi de tahliye edildi.

Fransa’nın Gironde bölgesinde, Pazartesi günü çıkan orman yangınında şu ana kadar 3 bin 600 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, bin 200’den fazla kişi de tahliye edildi.

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesindeki orman yangını büyümeye devam ediyor. Pazartesi günü çıkan yangında, şiddetli rüzgarın da etkisiyle şu ana kadar 3 bin 600 hektar ormanlık alan küle döndü. Gironde bölgesinde toplam bin 200’den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği yangına yaklaşık 920 itfaiyeci müdahale ediyor. Bölgedeki çok sayıda yol da alevler nedeniyle kapatıldı.

Öte yandan, Gironde Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 ev ve birkaç bina yandı" ifadelerine yer verildi. Bunun yanında bu yıl Fransa’da 60 bin hektardan fazla alan yandı.