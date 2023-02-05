Fransa’da hükümetin emeklilik reformuna karşı salı günü 3’üncü kez greve gidilecek. Grev nedeniyle hava ve demiryolu ulaşımında büyük aksamaların yaşanması bekleniyor.

Fransa’da hükümetin emeklilik reformuna karşı salı günü 3’üncü kez greve gidilecek. Grev nedeniyle hava ve demiryolu ulaşımında büyük aksamaların yaşanması bekleniyor.

Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna yönelik tepkiler devam ediyor. Ulusal demiryolu ve sivil havacılık yetkilileri, emeklilik reformuna karşı ülke çapında salı günü yapılacak grev nedeniyle hava ve demiryolu ulaşımında büyük aksamaların yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Fransız Ulusal Demiryolları Şirketi (SNCF) tarafından yapılan açıklamada, iç hatlardaki yüksek hızlı tren seferlerinin yarısının ve İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden Eurostar hattında ise sefer sayısının 4’te 1’inin yapılmayacağı ifade edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) tarafından yapılan açıklamada ise, salı günü yapılacak grev nedeniyle uçuşlarda gecikmeler ve aksamaların yaşanabileceği uyarısı yapılarak, havayollarından başkent Paris’teki Paris-Orly Uluslararası Havalimanı’ndan uçuşları yüzde 20 oranında azaltmasının istendiği ifade edildi. Fransa’da sendikalar, 19 Ocak ve 31 Ocak’ın ardından emeklilik reformuna karşı 3’üncü kez greve giderken, 31 Ocak’ta gidilen son greve 1,2 milyondan fazla kişi destek vermişti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, emeklilik reformuna yönelik yasa tasarısını parlamentodan geçirebilmek için muhafazakarların desteğini kazanmak umuduyla 22 yaşına gelmeden çalışmaya başlayan bazı kişilerin erken emekli olmalarına da izin vererek hükümetin planlarını biraz yumuşatmayı teklif etti. Hükümet, parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip değil ve yasa tasarısını meclisten geçirmek için muhafazakarların oylarına ihtiyacı var. Ancak, hükümet özel anayasal yetkiler kapsamında yasa tasarısını oylama yapmadan geçirme seçeneği sahip fakat böyle bir girişim güven oylaması ve ülkede muhtemel yeni parlamento seçimlerini tetikleyebilir.

Borne 29 Ocak’ta Fransız basınına verdiği röportajda ise, emeklilik reformu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu artık tartışmaya kapalı" ifadelerini kullanmıştı.

Emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek

Tartışmalı yasaya göre, Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027’de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa’da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa’daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya’da 65 ve İngiltere’de 66 olurken, İtalya ve Almanya emeklilik yaşını 67’ye yükseltmeyi planlıyor.