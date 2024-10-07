Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Ramallah’ta çeşitli temaslarda bulundu. Barrot, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Kudüs’e geçecek olan Barrot, burada İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya gelecek.