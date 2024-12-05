Fransa Başbakanı Michel Barnier, hükümetinin dün meclisten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından istifa etti.

Fransa’da dün Ulusal Meclis’te yapılan oylamada hükümeti güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier, görevinden istifa etti. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barnier’in istifa ettiği doğrulanarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisinden halefi belirlenene kadar görevde kalmasını istediği aktarıldı. Macron’un ilerleyen saatlerde ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Dün aşırı sağcı ve sol görüşlü milletvekillerinin birlikte hareket ettiği oylamada, Barnier’nin merkez sağ azınlık hükümeti 331 oyla düşürülmüştü. Güven oylaması, Başbakan Barnier’nin bütçe açığını azaltmak için 60 milyar euroluk tasarruf sağlamayı amaçlayan ve halk tarafından tepkilere neden olan bütçe planının bir kısmını, nihai oylama yapılmadan meclisten geçirmek için özel anayasal yetkileri kullanmayı seçmesiyle gündeme gelmişti. Barnier, 3 ay önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve atanmıştı.

Öte yandan, oylama ile Fransa’da 1962’den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamamış oldu.