Fransa Başbakanı Michel Barnier, boyun bölgesindeki lezyon nedeniyle ameliyat oldu.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, boyun bölgesindeki lezyon nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu ameliyat oldu. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 73 yaşındaki Barnier’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, görevinin başında olduğu aktarıldı. Açıklamada, lezyonun analizinden elde edilecek sonuçların birkaç hafta içinde belli olacağı ve Başbakan Barnier’ın 31 Ekim’de yapılması planlanan Bakanlar Kurulu toplantısına katılacağı ifade edildi.