Avrupa’da yaşayan Gaziantepliler, Frankfurt’ta düzenledikleri Geleneksel ’Kültür ve Dayanışma Gecesi öncesinde Gaziantep tramvayı ile Almanya’da nostalji rüzgarı estirdi.

Avrupa’da yaşayan Gaziantepliler, Frankfurt’ta düzenledikleri Geleneksel ’Kültür ve Dayanışma Gecesi öncesinde Gaziantep tramvayı ile Almanya’da nostalji rüzgarı estirdi.

Frankfurt Gaziantep Derneği’nin kentte yedinci kez düzenlediği “Gaziantep tramvayı” gezisi Ana Gar önünde başlayıp kent merkezinde devam etti. Frankfurt Gaziantep Derneği Başkanı Ökkeş Toy, ‘Tramvay gezisi düzenlemekteki amaçlarının Gaziantepliler arasındaki birlik ve beraberliğe katkıda bulunmak olduğunu’ söyledi. Amasra’daki maden faciası nedeniyle de gezinin eğlence bölümünü iptal ettiklerini belirten Toy, “Evimize ateş düşmesi nedeniyle etkinliğin eğlence kısmını iptal ettik” dedi. Vatman Ziya Ceylan yönetimindeki Frankfurt Toplu Taşıma İdaresi’nin (VGF) “O Wagen” tipindeki nostaljik tramvayına Gaziantep levhasının yanı sıra Kozluca, Maarif, Karagöz, Galaaltı, Tabakhane ve Şıhcan gibi durak isimleri, hat numarası olarak ise Gaziantep’in plakası 27 asıldı. Konuklara tramvayda yoğrulan çiğ köfte ikram edildiği etkinliğe katılan konuklar arasında Hessen Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü de yer aldı.

Gaziantep gecesine katılım çağrısı

Diğer yandan Frankfurt Gaziantep Derneği’nin düzenlediği Geleneksel Gaziantep Kültür ve Dayanışma Eğlence Gecesinin 15.si 22 Ekim 2022 Cumartesi günü, Frankfurt Griesheim Saalbau salonunda (Schwarzerlenweg 57 / 65933 Frankfurt a. Main) gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılım çağrısı yapan Toy, “Dayanışma inceliktir. Gelin, 22 Ekim 2022 tarihindeki 15. Frankfurt - Gaziantep Kültür ve Dayanışma Gecesi’nde buluşalım. Hemşerilerimizi, Gaziantep dostlarını ve tüm güzel insanları aramızda olmaya çağırıyoruz. “Birlikten güç doğar” unutmayalım. “Avrupa’da yaşayan hemşehrilerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının geliştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Etkinliğin tüm gelirinin Gaziantep’teki yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçları için kullanılacağı kaydedildi.