Almanya’daki Frankfurt Havaalanı’nda hem havaalanı çalışanları hem de yolcular, Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Almanya’daki Frankfurt Havaalanı’nda hem havaalanı çalışanları hem de yolcular, Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye dayanışma mesajları gelmeye devam ediyor. Almanya’daki Frankfurt Havaalanı’nda da hem havaalanı çalışanları hem de yolcular depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşuna, Frankfurt Havalimanı’nın işletmecisi Fraport şirketinin sözcüsü Dieter Hulick, Türk Hava Yolları (THY) Frankfurt Müdürü Serkan Binyar, Turkish Kargo Orta Avrupa Bölgesel Direktörü Ahmet Yıldırım ve Havaalanı Terminaller Müdürü Daniealla Weiss ile diğer havaalanı yetkilileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından açıklama yapan Hulick, duygu ve düşüncelerinin depremzedelerle olduğunu belirterek, "Havaalanında çok farkı milletlere mensup çalışanımız var. Bunların arasında Türkler de çalışanların büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yaşanılan felaket karşısında fiziki bir eylem olması için Türk Hava Yolları ile görüşerek saygı duruşunu organize ettik. Bu saygı duruşu ile hayatlarını kaybedenleri yad ettik. Fraport olarak ortağımız TAV’la birlikte 1 milyon euro bağışladık. Bağışlarımız devam ediyor. Çalışanlarımızın yaptığı bir nakdî bağış kampanyası var bittiği zaman toplanılan bedelin bir mislini de biz Fraport olarak üzerine koyarak bağışlayacağız" dedi