Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray’ı konuk edecek olan Alanyaspor’da Teknik Direktör Francesco Farioli, en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını söyledi. Oyuncularından memnun olduğunu ifade eden Farioli, “Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. İhtimalleri değerlendireceğiz. Belki son hafta bir şey olabilir” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray’ı konuk edecek olan Alanyaspor’da Teknik Direktör Francesco Farioli, en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını söyledi. Oyuncularından memnun olduğunu ifade eden Farioli, “Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. İhtimalleri değerlendireceğiz. Belki son hafta bir şey olabilir” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında 9. sırada tamamlayan Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundan Galatasaray’ı konuk edecek. Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idman öncesi teknik direktör Francesco Farioli basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligin ilk yarısında bazı pişmanlıklarının olduğunu belirten Farioli, daha iyi olabilirdi dediği anların olduğunu söyledi. Bazı puanları kaybettiklerini ifade eden Farioli, “Şu an için mutluyuz. Bence bu sonuçlar adildi diyebilirim. Şimdi bu ilk yarıyı unutup ikinci yarıya başlayacağız. Sıfırdan başlayacağız. Galatasaray ile oynayacağımız kupa maçıyla da bu yolculuk başlayacak” diye konuştu.

“Transfer yapmak için transfer yapmayacağız”

Ara transfer döneminde takıma takviye yapılması konusunda yönetim ile bazı durumları konuşup değerlendirdiklerini söyleyen Farioli, “Kadroyu tamamlamak için transfer yapabileceklerini ancak acelelerinin olmadığını kaydetti. Oyuncularının performansından memnun olduğunu vurgulayan Farioli, “Şu anda elimdeki oyuncuların performanslarından, eforlarından çok mutluyum. Bu nedenle özel olarak bir şeye bakmıyorum. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. İhtimalleri değerlendireceğiz. Belki son hafta bir şey olabilir” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray savunması çok güç bir takım”

Ziraat Türkiye Kupasında 17 Ocak saat 20.30’da kendi sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Alanyaspor’da teknik direktörü Farioli, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Ligin liderinin karşı oynayacaklarını ifade eden Farioli, “Çok organize ve kaliteli bir takım. Sonradan giren oyuncularıyla da maçı tamamen değiştirebiliyorlar. Her bölgede üst seviye iki tane oyuncuları var. Baskı anlamında onlarda bizim gibi yoğun pres yapıyorlar. Topu çok hızlı çevirip döndürüyorlar. Bunları düşündüğümüz zaman Galatasaray savunması çok güç bir takım. Son zamanlarda attıkları gollere baktığımız zamanda bu çok net bir şekilde görünüyor. Buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.