DÜZCE (İHA) – Düzce’de telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp bankadaki paralarının FETÖ’ye verildiğini söyleyerek dolandırmaya çalışan şüpheliler, vatandaşın ’jandarmayı arayacağım’ sözü üzerine ne yapacaklarını şaşırdı. Dolandırıcıların tuzağına düşmeyen vatandaş başından geçen olayı anlattı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp bankadaki paralarının FETÖ’ye verildiğini söyleyerek dolandırmaya çalışan şüpheliler, vatandaşın ’jandarmayı arayacağım’ sözü üzerine ne yapacaklarını şaşırdı. Dolandırıcıların tuzağına düşmeyen vatandaş başından geçen olayı anlattı.

Düzce’nin Konuralp mevkii Çilimli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları FETÖ’ye karıştığını belirttikleri Şerafettin Şengül isimli vatandaşı dolandırmak istedi. Önce Şengül’ün kayınvalidesini arayan dolandırıcılar, daha sonrasında paniğe kapılan yaşlı kadının yönlendirmesiyle birlikte Şerafettin Şengül’ü aradı. Telefonunun hoparlörünü açarak konuşmaya başlayan ve karşısındakilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Şengül, konuyu jandarmaya bildirip istenilen yere jandarma ekipleri ile birlikte geleceğini söyledi. Bunun üzerine iki kişi oldukları belirlenen dolandırıcılar ne yapacaklarını şaşırdı. Şengül’ü ikna etmeye çalışan şüpheliler, jandarmaya haber verilmesi halinde operasyonun tehlikeye gireceğini söyleyerek vatandaşa bağırmaya başladı. Dolandırıcıların bağırmasına sinirlenen Şerafettin Şengül’de sesini yükseltince dolandırıcılar telefonu kapattı. Şengül’ün telefon dolandırıcılarıyla yaptığı konuşma ise saniye saniye kaydedildi.

“Sürekli haberlerde duyduğumuz için şüphelendim”

Olayı anlatan Şerafettin Şengül, “İlk aradıklarında inanmıştım. Benim ile ilgili bütün bilgileri biliyorlardı. Önce kayınvalidemi aramışlar. Oda panik halde bizi evine çağırdı. Evine geldik. Birkaç defa daha aradılar. Bankadaki paranız FETÖ’ye verilmiş. Yasadışı işlerde kullanmışlar diye söylediler. Kendisini polis olarak tanıttı. Arkadan sesler geliyordu. Operasyonda olduklarını söylediler. Bizim özel bilgilerimizi biliyorlardı. Bunun için ilk başta inandık. Bankadaki paranızın miktarını başkası ile paylaşmayın sadece bizim ile paylaşın gibi şeyler söylediler. Bankadaki paralarımızın miktarını ve dövizimizin miktarını söylememizi istediler. Eşimi de uyararak sakın söyleme diye uyardım. Miktarları söylemeyince telefonu kapatıp 15 dakika sonra bir kere daha aradılar. Sürekli haberlerde duyduğumuz için şüphelendim. Bende jandarma ekiplerine haber verdim” dedi.

Jandarma ekipleri konuyla alakalı inceleme başlattı.