Fotono21 Fotoğraf Derneği gönüllü üyeleri engelli bireylerin tarihi yapılardan yararlanamadığına dikkat çekmek için sahada çekim yaptı. Engelli bireylerin tarihi alanlara girmekte zorlandıklarını gösteren fotoğraflar kültürel yapılara farklı bir bakış açısı oluşturdu.

Fotono21 Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılıçoğlu amaçlarının engelli bireylerin tarihi mekanları gezip görme imkanı yakalayıp yakalayamayacağını fotoğraflamak istediklerini söyledi. Kılıçoğlu, “Fotono21 Derneği olarak yıllardır Diyarbakır’ı ve kültürünü tanıtmak amacıyla çeşitli faaliyetlerle şehrimizi fotoğraflamaktayız. Bilindiği üzere Diyarbakır külterel ve mimari olarak çok zengin ve köklü bir şehir. Şehrimizdeki tarihi yapıları her açıdan fotoğraflayıp arşiv oluşturmaktayız. Fakat bu kez Diyarbakır’daki tarihi yapıların belki de hiç fark edilmeyen yönlerine değinmek istedik. Acaba bu tarihi yapılar herkes tarafından gezilip görülebiliyor mu? Mimarı yapılar insanların rahatça gezip görmelerine engel teşkil ediyor mu? Bu çalışmayı dernek üyelerimizden Şeyhmus Kuyumcu ve Mesut Bektaş yürütmek için gönüllü oldular. Ve bu çalışmayı yürütmek amacıyla fotoğraf çekiminden önce Keçi Burcu, Kervan Saray, Ulu Camii, Hz.Süleyman Camii, Hasan Paşa Hanı, Dengbej Evi, Behram Paşa Camii, Ragıbiye Camisi gibi tarihi mekanlarda keşifler yapıldı” dedi.

Yapılan keşiflerin ardından doğuştan fiziksel engeli olan ve tekerlekli sandalye kullanan 33 yaşındaki Veysi Yıldırım isimli engelli ile görüştüklerini dile getiren Kılıçoğlu, çalışmaya başladıklarını söyledi. Kılıçoğlu, “Bu engelli vatandaş tarihi mekanların hiçbirini tam anlamıyla gezemediğini dile getirdi. Çalışmamızda gönüllü olarak yer almak istediğini ve belki de bu çalışma sayesinde kendileri için engel teşkil eden durumların görülmesi ve bu engellerin artık engel olmaktan çıkabileceğini umutlu bir şekilde bizimle paylaştı. Daha sonra ise 18-20 Mayıs tarihlerinde üyelerimiz Şeyhmus Kuyumcu ve Mesut Bektaş tarafından belirtilen tarihi mekanlarda Veysi Yıldırım ile beraber çekimleri gerçekleştirdi. Çekimleri gerçekleştirirken oldukça zorlandıklarını fotoğraflara bakarak gayet rahat anlayabiliyoruz. Evet tarihi mimarimiz çok güzel fakat engelli olup günlük hayatta zorlanan insanlarımız için biraz daha güç olabiliyor” diye konuştu.

Veysi Yıldırım ise bu etkinliğin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yıldırım, “Sosyal medyadan paylaşılan gönderilere bakarak görebiliyorum. Oysa tabiki bir Diyarbakırlı olarak şehrimin en güzel yerlerini ben de görmek isterim ama o mekanlara gittiğim vakit ya uzun merdivenler veya rampalar buna engel oluyor. Ve zaten bunları görünce de vazgeçiyorum. Bana yardımcı olmaya çalışan arkadaşlarımın tekerlikli sandalyemi sürüp bu engellerden taşıyarak geçirmelerini kabul edemiyorum. Böyle bir çalışma yaptıkları için Fotono21 Fotoğraf Derneğine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.