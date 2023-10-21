Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fotoğraf Organizasyonları (FOTON) Derneği işbirliğiyle düzenlenen ve Dicle Elektrik’in ana sponsoru olduğu FotoMaratonda dereceye girenler belirlendi. Dicle Elektrik’e ait konferans salonunda gerçekleşen törende dereceye giren yarışmacılar açıklanırken gazeteci Coşkun Aral ile fotoğraf severler bir araya geldi.

Dicle Elektrik fotoğraf severlerin buluştuğu ulusal bir programa ev sahipliği yaptı. Ana sponsoru olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) iş birliğiyle gerçekleştirilen 2. FotoMaraton Diyarbakır etkinliğinin sonuçları belli oldu. Gerçekleştirilen ödül töreninde gazeteci Coşkun Aral, ’Ortadoğu’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

"Elektriğin hayata dokunduğu alanlara sosyal katkı sağlıyoruz"

FotoMaraton Diyarbakır yarışmasında dereceye giren yarışmacıların açıklandığı tören, Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka’nın açılış konuşmaları ile başladı. Yaka, Dicle Elektrik olarak bu yıl da FotoMaratonun ana sponsoru olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Dicle Elektrik’in bu yıl 10’uncu yılını kutladığına da değinen Yaka, “2013 yılından bugüne bölgeye doğrudan 26 milyar TL yatırım gerçekleştirerek bölgenin kalkınmasına doğrudan katkı sağladık. Bunun yanında bölgeye sağladığımız faydanın sürdürülebilir olması adına bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, elektriğin hayata dokunduğu alanlara sosyal katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede sağlık, spor, kültür ve eğitim alanlarında birçok sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yapıyoruz. Bizim için çok renkli ve keyifli bir organizasyon olan FotoMaraton Diyarbakır’ın bu yıl da paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

Gazeteci Coşkun Aral’ın söyleşisi ilgi gördü

FotoMaraton Diyarbakır etkinliğinde yoğun ilgi gören programlardan biri de Coşkun Aral söyleşisi oldu. Aral, Dicle Elektrik’in fotoğraf sanatına sunduğu katkıdan övgüyle söz ederken Dicle Elektrik dışındaki diğer şirketlerin de bu tür etkinliklere katkı sunması gerektiğine dikkat çekti. Aral, Ortadoğu’da geçmiş yıllarda fotoğraf karelerine yansıyan ve Tıme dahil dünyaca ünlü bazı dergilere kapak olan fotoğraflarının öyküsünü anlattı.

Toplam 210 bin lira para ödülü verilecek

Söyleşinin ardından gazeteci ve fotoğraf sanatçıları Ali Aşılı, İskan Altın, Murat Gür, Nevzat Bingöl ve Prof. Dr. Ozan Bilgiseren’den oluşan jüri üyelerinin seçtiği FotoMaraton Diyarbakır’ın dereceye giren fotoğrafları ve bu fotoğrafları çeken sanatçılar açıklandı. Programda yarışmanın birincilerine 20’şer, ikincilerine 10’ar ve üçüncülerine ise 5’er bin lira olmak üzere toplam 210 bin TL ödül verileceği bildirildi. Dereceye giren yarışmacılar ise şöyle listelendi:

"Cep Kategori - Hevesli Bahçeler, Süleyman Gezer, Hakkı Bulun, Ali Mermertaş. Hoşgörü teması, Adem Ulusoy, Hicret Şiren, İbrahim Şimşek. Lezzetli kokular, Hasan Hüseyin Birlik, Sema Mermertaş, Osman Kurt. Dijital Kategori - Surların Sırrı, Ahmet Fatih Gildir, Mehmet Cantemür, Mehmet Sait Tırak. Gölgeler ve Suretleri, Metin Gönen, Fırat Kıztanrı, Latif Gedik.

Çarşı-Pazar, Seniha Yıldız, Hasan Kalkan, Metin Gönen".