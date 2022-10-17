Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) işbirliğiyle düzenlenen ve Dicle Elektrik’in ödül sponsoru olduğu Fotomaraton Diyarbakır yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) işbirliğiyle düzenlenen ve Dicle Elektrik’in ödül sponsoru olduğu Fotomaraton Diyarbakır yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Dicle Elektrik’in sponsor olduğu Fotomaraton Diyarbakır yarışmasında dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi. Diyarbakır’daki Genel Müdürlük yerleşkesindeki konferans salonunda düzenlenen ödül gecesine, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, Foton Derneği Başkanı Coşkun Aral, Dicle Elektrik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreni gazeteci Coşkun Aral’ın söyleşisiyle başladı. Aral söyleşide, Fotomaraton etkinliğinin tarihini ve fotoğraf sanatının incelikleriyle bu alandaki deneyimlerini paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtladı. Dicle Elektrik’in Fotomaraton desteğine değinen Aral, “Diyarbakır Türkiye’ nin kalbidir. Dicle Elektrik’in de burada hizmetleri var ve güzel çalışmalar yapıyorlar. Fotomaraton’a sponsor olması bölgenin tanıtımına büyük katkılar sunacak. Dicle Elektrik ekiplerinin kış aylarında zor şartlarda çalışmalarına da şahit olmuşum. Bu tür etkinliklerin artması hepimizi sevindiriyor” dedi.

Sponsor firma Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Fotomaraton gibi sanatsal bir etkinlikte Türkiye’nin farklı yerlerinden fotoğraf tutkunlarının, sanatseverlerin Diyarbakır’a akın etmesini çok önemsediklerini belirterek, “Şehrimizin tarihi, kültürü ve diğer pek çok güzelliklerinin tanıtılmasına vesile olduğu için çok mutluyuz. Elbette şehrimizin gerek tarihi dokusu ve mekanlarıyla gerekse de doğal güzellikleriyle fotoğraf sanatına ilgi duyan sanatseverler için çok zengin malzeme ve imkanlar sunduğunu da düşünüyorum” diye konuştu.

Yaşar Arvas, Şirket olarak bölgenin kültür, eğitim ve sanat hayatına katkı verecek projeleri desteklemeyi bir görev olarak gördüklerini belirterek, “Elektrik dağıtımı yaptığımız hizmet bölgemizde sadece ticari anlayışla hareket etmiyoruz. Bölgenin kalkınmasına, refahına, istihdamına katkı sunmayı görev olarak addediyoruz. Bir yandan 8 bini aşkın çalışan sayımızla bölgenin en geniş istihdam imkanlarını sunarken, diğer yandan eğitim ve kültüre yönelik sosyal sorumluluk projelerimizle bölge halkımızın hayatına dokunmaya büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Toplam 156 bin lira para ödülü verildi

Konuşmaların ardından Foton Derneği tarafından hazırlanan video gösterisi izlendi. Daha sonra yarışmada dereceye girenler açıklandı. Toplam 18 para ödülünün verildiği yarışmada dereceye giren isimler şöyle; Fotoğraf makinesi kategorisinde “İnançlar” temasında Okan Öntürk birinci, İsmail Daşgeldi ikinci, Metin Gönen üçüncü, “Alınteri” temasında Emrah Ildız birinci, Serdar Aydın ikinci, Yücel Albayrak üçüncü, “Coşku” temasında Serdar Aydın birinci, Mehmet Palta İkinci, Hüseyin Yalçın üçüncülük ödülü kazandı.

Cep telefonu kategorisinde ise “Yaşam” temasında Elif Özpınar birinci, Muhammet Özpınar ikinci, Emrah Danış üçüncü oldu. “Çarşı” temasında İsmail Daşgeldi birinci, Mehmet Veysel Damar ikinci, Fırat Taş üçüncü olurken “Işık” temasında Elif Özpınar birinci, Onur Fendoğlu ikinci ve İbrahim Akkuş üçüncülük ödülüne layık görüldü. Sponsor firma Dicle Elektrik tarafından tema birincilerine 15’er bin lira, tema ikincilerine 7’şer bin lira, tema üçüncülerine de 4’er bin lira olmak üzere toplam 156 bin lira para ödülü verildi.