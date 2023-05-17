Denizli’de kaçak avcılığın önüne geçmek ve kota envanter çalışmaları yapmak amacıyla yaban hayvanı popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu.

Denizli’de Buldan ilçesi ağırlıklı olmak üzere fotokapanlar yerlerini aldı. Özellikle popülasyonun çok olduğu noktaları önceliğine alan ekipler, envanter çalışmalarını da böylelikle artırmayı bekliyor. Sayının az olduğu bazı noktalarda da fotokapanların sayısı artırılırken, kaçak avında önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalışmaların sürdüğünü belirten Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin, sürdürülebilir bir yaban hayatı için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek “Yıllar önce Buldan Alandız köyünde Anadolu Pars’ının yaşadığını biliyoruz. Şimdide Antalya’da ve yurdumuzun birkaç bölgesinde Anadolu Pars’ın yaşadığı gözlemlenmektedir. Bu ve bunun gibi pek çok yaban hayvanının popülasyonun kontrol altına alınması anlamında çalışmalar çok önemlidir. Kaçak ve önlemsizce yapılan avcılığın yaban hayatına büyük zararları olmaktadır” dedi.