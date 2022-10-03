Van’ın Erciş ilçesinde Van Gölü’nün çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi Urartu merdivenleri, fotoğrafseverler ve gazetecilerden yoğun ilgi görüyor.

Van’ın Erciş ilçesinde Van Gölü’nün çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi Urartu merdivenleri, fotoğrafseverler ve gazetecilerden yoğun ilgi görüyor.

Kuraklık ve aşırı buharlaşmanın etkisiyle Van Gölü’nün çekilmesinin ardından Erciş ilçesi sınırlarında Urartu dönemine ait bir kalenin altında 11 basamaklı bir liman ortaya çıktı. Böyle bir yapı ile ilk defa karşılaşan fotoğrafseverler ve gazeteciler, bölgeye giderek anı ölümsüzleştirdi.

Fotoğrafseverlerden Emine Galiç Şengöz, "Bugün Erciş’te Urartu Krallığının yeni keşfedilmiş limanını fotoğraflamaya geldik. Erciş Evrensel Fotoğrafçılar Derneği ile Diyarbakır Fotonu 21 Derneği üyeleriyle birlikte bu tarihi anı ölümsüzleştirmek istedik. Arkadaşlarımızla birlikte bu tarihi limanı şaşkınlıklar içerisinde fotoğrafladık. Bütün doğa ve fotoğraf severlerin bu tarihi yeri muhakkak görmesi gerekir” dedi.