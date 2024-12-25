Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, Sağlam Metal San. Tic. A.Ş firmasının koleksiyonuyla oluşturulan "Fotoğraflarla Cumhuriyetin Meslek Okulları" sergisi, 23 Aralık 2024 tarihinde ziyaretçileriyle buluştu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve kalkınma vizyonunun temel taşlarından biri olan meslek okullarını konu alan sergi, Türkiye’nin dört bir yanında açılan bu okulların toplumsal ve ekonomik dönüşümdeki kritik rolüne ışık tutuyor. Sergide, Atatürk’ün ziyaret ettiği okullardan kız çocuklarının eğitim aldığı akşam sanat okullarına, teknik eğitim kurumlarına ve üretim odaklı yapılarla toplumun temel dinamiklerini şekillendiren eğitim politikalarına kadar geniş bir perspektif sunuluyor. Sergi, geçmişten günümüze uzanan bu eğitim yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Ziyaret için son gün 27 Aralık 2024

Henüz ziyaret etmediyseniz, "Fotoğraflarla Cumhuriyetin Meslek Okulları" sergisi, İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu’nda 27 Aralık 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak.