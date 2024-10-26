DÜZCE (İHA) – Akçakoca’da Gençlik merkezi bünyesinde açılan fotoğrafçılık kursuna gençlerin ilgisi büyük oldu.

Akçakoca Gençlik Merkezi gençlerin isteklerine yönelik faaliyetlerine tüm hızı ile devam ediyor. Bu çerçevede öğrencilerin isteği üzerine fotoğrafçılık kursu açıldı. Açılan kursa gençlerin ilgisi büyük oldu. Fotoğrafçılık konusunda teknik olarak tüm detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldı. Kursun önümüzdeki dönem boyunca devam etmesi ve öğrencilere profesyonel anlamda fotoğrafçılık bilgileri aşılanması planlanıyor.