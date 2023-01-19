Eskişehir’de hizmet veren fotoğrafçılar, sektörde var olan problemleri konuşarak çözüm yolu üretebilmek amacıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.

Eskişehir’de hizmet veren fotoğrafçılar, sektörde var olan problemleri konuşarak çözüm yolu üretebilmek amacıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.

Artan maliyetlerle birlikte piyasada yaşanan fiyat dengesizliğinden dertli olan fotoğrafçılık sektörünün temsilcileri, bir araya geldi. Eskişehir Saatçiler Odası’na kayıtlı şekilde hizmet veren fotoğrafçılar, oda yönetim kurulu ile birlikte düzenledikleri toplantıda, biyometrik vesikalık ve düğün albümü için ortak fiyat görüşmeleri yaparken, kayıt dışı fotoğrafçılığa karşı alınabilecek tedbirler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından fotoğrafçılar, birlik ve beraberlik ile sorunların aşılması temennisiyle toplantı masasından ayrıldı. Sektör temsilcileri tarafından ileriki dönemde de sık sık bir araya gelerek, oluşacak birlik ve beraberlikle sorunların aşılacağı belirtti.