Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi tarafından Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle gerçekleştirilen Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi tarafından Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle gerçekleştirilen Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Balıkesir’in; kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtmayı hedefleyen yarışmanın sergi ve ödül töreni Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından 162 fotoğrafçının 547 fotoğraf ile yarıştığı yarışmanın birincisi “Mandalar” isimli eseriyle Ali Altın olurken; ikinci “Yağcıbedir” eseriyle Ekrem Kalkan, üçüncü “Süpürge Hasadı” ile Esengül Alıcı oldu. Mansiyon ödüllerinin sahibi ise “Keçe” ile Gür Gürelli, “Kaplıca” ile Mustafa Kurtbaş, “İda Madra” ile Orhan Akça oldu. Düzenlenen sergi ve ödül töreninde ayrıca 24 özel ödül ile 50 sergileme ödülü de sahiplerini buldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Osman Sipahi, 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Fotoğrafçılar Maratonu’nun nihayete erdiğini ifade ederek “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi’ne fotoğraf sanatına verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Sanatçılara böyle önem vermeye ve destek olmaya devam ettikleri sürece mutlaka çok güzel işler ortaya çıkacaktır.” dedi.

“Kültür ve sanatta bir numara olacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’nin klasik belediyecilik hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Birol Şahin “Şehirde yaşayanların hayatlarını kolaylaştıran ve insanların hayatına kalite katan çalışmaların yanı sıra kültür ve sanatı desteklemeye özen gösteriyoruz. Yücel Yılmaz Başkanım liderliğinde sanatın her dalına her türlü desteği verdik, devam edeceğiz. Sanat, kültür tarih alanında Türkiye’nin bir numaralı ili olacağız” açıklamasında bulundu.

Balıkesir’in en güzel anları

Balıkesir’in en güzel anlarının ve en güzel karelerinin objektiflere yansıdığını söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Başta Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsan çekilen fotoğraflara bakınca kendisinden bir şeyler görüyor. Her biri birbirinden güzel, emeğinize sağlık. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu tür çalışmalar artarak sürer. Balıkesir, kültür ve sanatıyla öne çıkan bir şehir olmaya devam ediyor” dedi.