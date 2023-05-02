Kirazı ile ünlü Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde 4. Kiraz Çiçeği Foto Safari etkinliği yaklaşık 50 fotoğrafçının katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte 50’ye yakın profesyonel ve amatör fotoğrafçı en güzel kiraz çiçeğini çekmek için adeta bir birleri ile yarıştı.

Afyonkarahisar Valiliği, Sultandağı Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü yapılan etkinlikte Yeşilçiftlik beldesindeki kiraz bahçelerinde fotoğrafçılar, yöresel kıyafet giyen modellerle hünerlerini sergileyip çiçek açan kirazların eşsiz güzelliğini fotoğrafladı Çekimlerde at arabası, motosiklet gibi araçlardan dekor olarak yararlanıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, “Kirazın anavatanında kirazı tanıtmak için Türkiye genelinden yaklaşık 50 fotoğraf sanatçısını misafir ettik. Hem kiraz çiçeğinin güzelliğini yansıtıyoruz hem de ilçemizin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyoruz. Kiraz ilçemizin ekonomik değeri en yüksek tarım ürünü bu yüzden etkinlikle birlikte o farkındalığı oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.