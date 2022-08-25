Kültürel Değerlerin Fotoğraf Yoluyla Aktarılması Projesi çerçevesinde, Malatya’dan sonra Konya Beyşehir’de fotoğraf sergisi açıldı. Fotoğraf sergisi ile Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerleri fotoğraf yoluyla tanıtılıyor.

Kültürel Değerlerin Fotoğraf Yoluyla Aktarılması Projesi çerçevesinde, Malatya’dan sonra Konya Beyşehir’de fotoğraf sergisi açıldı. Fotoğraf sergisi ile Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerleri fotoğraf yoluyla tanıtılıyor.

Türkiye’de Sille Sanat Sarayı, Arnavutluk’tan Auleda Local Economic Depelopment Agency, Sırbistan’dan Art Team Photo Club ve Kuzey Makedonya’dan Kumanova Photo Club gibi STK’lar proje içerisinde aktif olarak yer alıyor.

Proje çerçevesinde daha önce Malatya’ya bir sergi açılmış, bu sergide 4 ülkeden 34 fotoğrafçının toplam 40 eseri sergilenmişti. Aynı fotoğraflarla projenin ikinci sergisi Konya Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezinde açıldı. Fotoğraf sergisi Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraf yoluyla anlatmayı amaçlıyor.

Sergi ile bilgi veren Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir, “11. Üyeler Buluşması” ve fotoğraf sergisi hakkında yaptığı açıklamada, “Kültürel Değerlerin Fotoğraf Yoluyla Aktarılması Projesinde paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz. 4 Ülkeden fotoğrafların yer aldığı sergimizi Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezinde açtık. Fotoğraf sergimizi Sille Sanat Sarayının “11.Üyeler Buluşması Etkinliği” ile eşzamanlı olarak gerçekleştirdik. Açılışa Kuzey Makedonya’dan Vladimir Jovanovski, Slovenya’dan Vasja Doberlet, Bosna Hersek’ten Faruk İbrahimoviç, Türk fotoğrafının önemli ve değerli isimleri Ozan Sağdıç, İbrahim Zaman, Yusuf Tuvi, Nadir Ede, Güler Ertan ve birçok fotoğraf sanatçısı katıldı. Sergi, fotoğraf sanatçılarından tam not aldı” ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Malatya’da Eğitimci Yılmaz Konuk ise yaptığı açıklamada, “READ-Regional Network for Culturel Diversity (Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ)” projesi çerçevesinde finanse edilen Kültürel Değerlerin Fotoğraf Yoluyla Aktarılması Projesi ile ülkelerin tanıtımı yapılıyor” şeklinde konuştu.

Sergi, Ağustos ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.