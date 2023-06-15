DÜZCE(İHA) – ‘Akçakoca Senin Gözünden Daha Bir Güzel’ fotoğraf yarışmasında dereceye girenleri ödülleri düzenlenen etkinlikte verildi.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından ilçenin kültürel ve doğal zenginliklerini fotoğraf sanatçılarının objektifinden görmek, çalışmalarını desteklemek ve ilçenin tanıtımına katkı sağlayarak ulusal düzeyde bilinirliğini artırmak amacıyla “Akçakoca Senin Gözünden Daha Bir Güzel” adlı fotoğraf yarışması düzenlendi. 117 fotoğrafçının 616 fotoğrafla katıldığı yarışmada değerlendirme sonuçlarına göre 1. İstanbul’dan Ahmet Mücen, 2. Kocaeli’den Hasan Zer, 3. Düzce’den Mert Oktay, Dron çekimi özel ödülünü İstanbul’dan Mustafa Kocakoç, Mansiyon ödüllerini ise Ahmet Aslan, Çiğdem Sorgut ve Can Ay aldı. Yarışmacılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, yarışmaya katılım sağlayan tüm fotoğraf sanatçılarına, destek ve katkı sağlayan kurumlara ve jüri üyelerine teşekkür etti.